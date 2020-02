Półmaraton Jeleniogórski już niebawem! Zapisz się i zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji! [ZDJĘCIA]

Półmaraton Jeleniogórski to bieg z pięknymi widokami. Trasa poprowadzona tuż pod Karkonoszami, na jednej dużej pętli. Zawodnicy wybiegają więc z Cieplic – Zdroju, a potem do Cieplic wracają. Trudno ocenić co jest bardziej widowiskowe i emocjonujące – start z Placu Piastowskiego czy finisz przez Park Zdrojowy.

Trwają zapisy!

Limit zawodników został określony na 1000 osób. Póki co 5 kwietnia na starcie stanie 500 osób. Dla każdego zawodnika przewidziany jest medal, pamiątkowy dyplom i ciepły posiłek. Jeśli ktoś chciałby otrzymać pamiątkową koszulkę techniczną, również ma taką możliwość. Wystarczy wybrać odpowiedni pakiet.

Regulamin zawodów przewiduje klasyfikację open kobiet i mężczyzn na obu dystansach, kategorie wiekowe i klasyfikację drużynową.

Jeszcze się nie zapisałeś na Półmaraton Jeleniogórski! Zrób to TUTAJ