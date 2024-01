Polonez maturzystów w Jeleniej Górze. Uczniowie wielu szkół we wspólnym tańcu. Dużo zdjęć!

Inicjatorem akcji jest nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. Pierwszy polonez miejski miał miejsce 5 stycznia 2018 roku i odbywa się każdego roku - z jednym wyjątkiem podczas pandemii.

Inicjatywa zrodziła się dla integracji. Nie ma zbyt wielu takich akcji, więc jest to oderwanie od codziennej nauki i godne zaprezentowanie szkoły na Placu Ratuszowym. Układ nie jest trudny, aby wszyscy mogli się przygotować do tańca - podkreślił Jakub Kisiel Kiślański, nauczyciel w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych. - Polonez to dostojny taniec, którym na salonach zaczynano wielkie bale, zaczyna się studniówki - dodał inicjator akcji.