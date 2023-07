Pomogą wybrać zawód, napisać CV i udzielą informacji o rynku pracy. Cenne doradztwo zawodowe w Jeleniej Górze

Gdzie zgłosić się do doradcy zawodowego?

Kim jest doradca zawodowy?

Warto pamiętać, że doradca zawodowy nie tylko udziela porad i wskazówek, Jego rolą jest również wspieranie, motywowanie do dalszego działania i rozwoju.

Spotkania z doradcą zawodowym w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Osoby poszukujące pracy, czy też chcące ją zmienić, mogą również zwrócić się do doradcy zawodowego, jako eksperta od rynku pracy i wypracować wspólnie plan działania zmierzający do optymalnej realizacji tego celu. – Hubert Papaj – prezes KARR S.A.

Rozmowa z doradcą zawodowym to inwestycja w siebie i swoją przyszłość, która może przynieść wiele korzyści zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

Aby skorzystać z darmowej rozmowy, wystarczy zgłosić się do siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. 1 Maja 27 w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach 7. 30 do 13:30.