"Pomóż włączyć mi się do ruchu"- Apel kierowców jeleniogórskiego MZK

Jest kilka newralgicznych miejsc na mapie Jeleniej Góry, gdzie kierowcy autobusów mają problem z włączeniem się do ruchu wyjeżdżając z zatoczek przystankowych.

- Problemu wyjazdu z zatoczki doświadczam bardzo często -mówi Marek de Ville, kierowca MZK od 15 lat. - Zdarza się to zwłaszcza na linii nr 2 - na przystanku przy ul. Jana Pawła II, przy salonie samochodowym.

Trudności z włączeniem się do ruchu mają kierowcy również przy Al. Wojska Polskiego - obok Urzędu Miasta i przy Uniwersytecie Ekonomicznym, a także na ul. Wolności - przy Małej Poczcie oraz przy ZUS na ul. Kiepury. To newralgiczne miejsca w Jeleniej Górze. Jeśli kierowca widzi włączający się do ruchu autobus powinien wykazać się kulturą za kółkiem oraz zastosować do obowiązujących przepisów. Utrudnianie wyjazdu z zatoczki kierowcom autobusów prowadzi do opóźnień w kursach, a niekiedy do raptownego hamowania, które może się zakończyć urazami pasażerów oraz kolizjami.