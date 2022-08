Pomysł na weekend? Seans filmowy w kameralnym kinie w Szklarskiej Porębie! REPERTUAR OPRAC.: Eliza Ciepielewska

Jeśli lubicie chodzić do kina to warto sprawdzić Kino za Rogiem w Szklarskiej Porębie. Inicjatywa Kino za Rogiem to sieć małych kin społecznościowych. Szklarska Poręba może pochwalić się swoim kameralnym oddziałem mieszczącym się w budynkach Dworca PKP przy ul. Dworcowej 10