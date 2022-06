Pomysł na weekend z rodziną: Warsztaty w Hucie Julia w Piechowicach!

Jednak jeśli poznawanie historii to dla Was za mało warto wziąć pod uwagę warsztaty organizowane przez Hutę Julia. Biorąc w nich udział można poczuć się jak prawdziwy artysta! Marzenie o spróbowaniu sił jako grawer czy malarz szkła kryształowego jest na wyciągnięcie ręki. Oprócz tego dzięki warsztatom Świat Koralików można stworzyć niepowtarzalną pamiątkę z Karkonoszy.

Wybierając się w odwiedziny do Huty Julia w Piechowicach można miło spędzić czas zwiedzając hutę i poznając tajniki produkcji szkła kryształowego od podstaw aż do pakowania. Historię hutnictwa w regionie można też poznać bliżej dzięki Krystalium, które pokazuje dawny świat kryształu.

Huta Julia w Piechowicach - warsztaty

Jeśli jednak własnoręczne tworzenie pamiątek to za mało to w kryształowe pamiątki można zaopatrzyć się również w firmowych sklepach na terenie Huty Julia w Piechowicach. Dostępne są Sklep biały gdzie zakupimy czyste, przeźroczyste produkty ze szkła kryształowego. Sklep kolorowy to miejsce gdzie kupić można produkty Huty Julia w wielu kolorach.

Huta Julia w Piechowicach dysponuje również kawiarnią, lodziarnią i dużym terenem zielonym. Dzięki temu kiedy dzieci pracują nad dziełami sztuki podczas warsztatów rodzice mogą odpocząć przy kawie i ciastku. Warto wziąć pod uwagę Piechowice przy planowaniu weekendowych rozrywek!