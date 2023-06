Popularna trasa z Karpacza Górnego do Sosnówki będzie zamknięta dla samochodów od 3 do 20 lipca. Remont drogi był konieczny

Od 3 lipca zamknięta będzie dla ruchu pojazdów droga powiatowa nr 2653D, łącząca Karpacz Górny z Sosnówką. Zamknięcie drogi następuje w trybie awaryjnym.

Powiat karkonoski przewiduje, że remont drogi powinien być zakończony do 20 lipca.

Wydział Dróg Powiatowych starostwa powiatowego w Jeleniej Górze informuje, że w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2653D, na odcinku od Karpacza do skrzyżowania z drogą powiatową 2720D (hotel Seidorf Mountain Resort), od 3 lipca 2023 r. zamyka się drogę w trybie awaryjnym. Droga będzie nieprzejezdna. Ruch zostanie przywrócony po doprowadzeniu drogi do stanu bezpiecznego użytkowania. Termin zakończenia prac planowany jest do 20 lipca 2023 roku – czytamy w komunikacie starostwa karkonoskiego