Poszukiwany: Specjalisty ds. marketingu i reklamy na terenie Jeleniej Góry i okolic

Opis stanowiska:

- aktywna sprzedaż czasu antenowego

- realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem działu

- współpraca z działem promocji i redakcją

Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność

- kreatywność i entuzjazm

- odporność na stres i presję czasu

- mile widziane doświadczenie w mediach

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki wynagrodzenia

- interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

- stabilne środowisko pracy

- pakiet socjalny

Oferty zawierające Cv wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: reklama@prw.pl

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

INFORMACJA RADIA WROCŁAW S.A.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53 - 015 Wrocław.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@radiowroclaw.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53 - 015 Wrocław, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu przeprowadzenia rekrutacji.

4) dane osobowe będą przechowywane na czas przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacjach ściśle określonych w RODO, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

8) dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora.