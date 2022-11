Potężne korki na trasie z Jeleniej Góry do Wrocławia. Ludzie wracają z długiego weekendu. Zatory tworzą się już w Goduszynie

Powrót z Karkonoszy i Gór Izerskich do Wrocławia, Poznania i innych miast może zająć dzisiaj (13.11 2022) o wiele więcej czasu, niż zazwyczaj. Turyści, którzy zjechali na długi weekend, powracają właśnie do domów. Na trasie z Karpacza i ze Szklarskiej Poręby są potężne korki.

Na drodze krajowej nr 3 ze Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry korki tworzą się już przed rondem w Goduszynie. Na Trasie z Karpacza do Jeleniej Góry trudno jest wyjechać już z kurortu pod Śnieżką. Kierowcy, którzy dojadą do Jeleniej Góry, utkną w korku przy Al. Solidarności.

Do tej pory (godz. 13.13) policja nie odnotowała poważniejszych wydarzeń na trasach dojazdowych do Jeleniej Góry i dalej do Wrocławia.

Kierowcy muszą liczyć się z wydłużonym czasem powrotu do domów i uważać na drodze

mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.