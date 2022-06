Powstaje kompleks wyciągów na Świeradowcu. Na jego zboczu znajduje się Sky Walk, czyli ścieżka w chmurach (ZDJĘCIA)

Sky Walk to zdecydowanie największa, a na pewno najwyższa atrakcja Świeradowa Zdroju. Drewniana konstrukcja pnie się do góry, żeby zaprosić turystów do spaceru w chmurach. Znajduje się na zboczu Świeradowca, gdzie w przyszłości powstanie kolejny (drugi w Świeradowie) resort narciarski.

Co ma zawierać kompleks narciarski w Świeradowie Zdroju?

kolej gondolową (2 kanapy),

przedszkole narciarskie,

nartostrady o łącznej długości 2,5 km

system zaśnieżania,

magazyn wody

Projekt zostanie zaprezentowany na sesji rady miasta już w lipcu. Wyciąg i nartostrada na Śweradowcu będzie drugą w Świeradowie, z której skorzystają fani zimowych sportów.

Ośrodek Ski & Sun znajduje się w Górach Izerskich w województwie dolnośląskim. Posiada jedną trasę narciarską, która określana jest jako średnio trudna/łatwa i liczy 2,5 kilometra. Ośrodek Ski & Sun Świeradów-Zdrój zawiera także: