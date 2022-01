Powstał film o ikonie skoków narciarskich. Stanisław Marusarz to sudecki orzeł, który budował skocznię w Karpaczu Justyna Orlik

16 stycznia miała miejsce premiera filmu o jednym z najwybitniejszych polskich skoczków narciarskich. Niewiele osób wie, że choć Stanisław Marusarz urodził się w Zakopanem i przez lata związany był z tym miejscem, to przez jakiś mieszkał w Karpaczu. To z jego inicjatywy powstała skocznia narciarska, której nadano nazwę "Orlinek". W 2004 roku startował na niej Adam Małysz. Poleciał wówczas na odległość 94,5 m, pobijając tym samym rekord skoczni. W sezonie 2009/2010 pojawili się na niej ostatni skoczkowie, a w 2011 roku została zlikwidowana sekcja sportowa z Karpacza, a skocznia przestała być w użytku. Co wiemy o Stanisławie Marusarzu?