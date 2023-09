Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kończy się drążenie tunelu kolejowego w okolicy Trzcińska na linii Wrocław – Jelenia Góra. Do prac wykorzystywana jest nowoczesna maszyna, której nadano imię "Katarzyna". Dzięki tej maszynie tunel drążony jest bez zamykania ruchu pociągów. Po zakończeniu prac, w tunelu w Trzcińsku możliwe będą równoczesne przejazdy pociągów po obu torach. Podróż z Jeleniej Góry do Wrocławia będzie szybsza i bezpieczniejsza. Przeczytajcie, dlaczego maszyna nosi imię Katarzyna? Kiedy zaplanowano koniec prac? Czy podróżnych czekają utrudnienia?

Dziś pierwszy dzień zajęć lekcyjnych w dolnośląskich szkołach, rano zabrzmiał pierwszy dzwonek, ale nie samą szkołą człowiek żyje... Warto zatem już dziś zacząć planować odpoczynek i wyjazdy w dni wolne od nauki. Sprawdziliśmy dla Was, terminy przerw w nauce, ferii oraz przyszłorocznych wakacji w roku szkolnym 2023/2024. Miłego planowania!

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".