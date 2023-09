Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat.

Wybory parlamentarne 2023 w Polsce zostaną przeprowadzone już niedługo. Listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 1 i do Senatu z okręgów numer 1, 2, 3 zostały opublikowane. Możemy wybrać jedno nazwisko z listy kandydatów do sejmu i jedno z listy senatorów. Sprawdź, na jakie osoby możesz głosować w swoim okręgu. Poniżej znajduje się pełna lista nazwisk.

W dniach 9 – 10 września 2023 r. już po raz dwudziesty piąty zorganizowano imprezę plenerową „Święto Grzybów” w Węglińcu, której najważniejszym celem jest promocja walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy Węgliniec i otaczających ją Borów Dolnośląskich. W ramach „świętowania” odbyły się również 25. Mistrzostwa Europy

w Zbieraniu Grzybów. Ta piękna impreza ściąga grzybiarzy z całej Polski i z za granicy.