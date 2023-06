Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek (16 czerwca) odbył się I Festyn Edukacyjno-Integracyjny "Zróbmy to Razem" w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze. Zabawie na dmuchanych zamkach, przy malowaniu twarzy i występach artystycznych towarzyszyły instytucje, które na co dzień pomagają rodzicom dzieci niepełnosprawnych w zapewnieniu im dobrego startu w życiu. Te zdjęcia wzruszą was do łez!

Za nami ważna uroczystość wręczenia odznaczeń dla Krwiodawców "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", która odbyła się 14 czerwca 2023 r. w sali łańcuszkowej Starej Kopalni w Wałbrzychu. Odznaczono 120 Honorowych Dawców Krwi z południa Dolnego Śląska.