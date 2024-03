Prasówka 2.03.2024 Jelenia Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jeleniej Góry

Most gondolowy tzw. transborder, to swego rodzaju winda, która jeździ poziomo. Przewiezie nas z jednego brzegu rzeki na drugi. Wystarczy wejść i ciągnąć za linę. Takich mostów na świecie jest czynnych osiem, w tym dwa są w Europie. Do jednego z nich można dotrzeć z Dolnego Śląska, bowiem znajduje się blisko polsko-czeskiej granicy, koło czeskiego zamku Hamrstejn.

To są idealne miejsca na rodzinne świętowanie. Bez pośpiechu i nerwów. Wśród lasów, nad jeziorami, w górach. Tu posłuchacie śpiewu ptaków, pospacerujecie ścieżkami bez tłumów, zobaczycie gwiazdy i wschód słońca. Na Dolnym Śląsku klimatycznych gospodarstw agroturystycznych jest coraz więcej. Wybraliśmy kilka z dobrymi opiniami w internecie. To już jest pora, by rezerwować w nich miejsca na pobyt wielkanocny lub majówkę. Kliknijcie w galerię, by poznać te miejsca.