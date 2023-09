Prasówka 24.09.2023 Jelenia Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jeleniej Góry

Prasówka Jelenia Góra 24.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Takie miejsca, jak mauzoleum na poniemieckim cmentarzu w Dziećmorowicach, budzą ciekawość, grozę, wprawiają w zadumę. Górujący nad cmentarzem grobowiec rodziny Wagner jest bardzo okazały, monumentalny. Przykuwa uwagę. Niestety, także bardzo zniszczony i rozszabrowany. Nikt nie zadbał o to, by ocalić od zapomnienia to miejsce. Choć są mauzolea, które miały więcej szczęścia i które wyremontowano dla potomnych.