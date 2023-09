Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Budynek po Tesco przy ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze długo stał pusty. Już wiadomo, co w nim będzie. Obiekt kupił E.Leclerc. Zapowiada urządzenie tu nowoczesnej galerii handlowej. Kiedy otwarcie?

Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.