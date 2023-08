Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Harleyowcy ciągną pod Śnieżkę. Od 3 do 6 sierpnia w Karpaczu odbywa się Polish Bike Week. Od 16 lat przyjeżdżają na niego motocykliści z całej Europy. To okazja do zaprezentowania wypieszczonych maszyn, udziału w wielkiej paradzie ulicami Karpacza oraz zabawie na koncertach rockowych i bluesowych. Dla wczasowiczów to jedyny moment, by zrobić sobie zdjęcie na tle fantastycznych maszyn. Poznajcie program zlotu harleyowców. Kiedy zaplanowano widowiskową paradę?

Wkrótce XI Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. 5 i 6 sierpnia 2023 ponad 50 załóg z Polski, Czech i Niemiec przejedzie przez region i prezentować będzie swoje unikatowe, leciwe cuda motoryzacji w m.in. w Broumovie, Krzeszowie, Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju i Boguszowie-Gorcach. Podpowiadamy kiedy dokładnie i gdzie je będzie można spotkać i przypominamy zdjęcia z ubiegłorocznej edycji na wałbrzyskim Rynku. Zobaczcie zdjęcia!