Prasówka 9.04.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Najświętsze relikwie Chrześcijan można znaleźć w kilku parafiach na Dolnym Śląsku, m.in. na wałbrzyskim Podzamczu, w Jeleniej Górze, pod Legnicą, w Bolesławcu czy Lubaniu. To maleńkie drzazgi pochodzące z drzewa Krzyża Świętego. Do Wałbrzycha relikwie Męki Pańskiej trafiły 23 lata temu dzięki zabiegom biskupa Tadeusza Rybaka, ordynariusza diecezji legnickiej, kiedy proboszczem był Andrzej Raszpla. W Bolesławcu można się do nich modlić oglądać od 300 lat!