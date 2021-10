Prasówka Jelenia Góra 1.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Wygląda nieziemsko i jest wart ponad 5 mln złotych. Dworek położony w niedalekiej odległości od Jeleniej Góry i Karpacza to świetna inwestycja. Częściowo odrestaurowany pałac posiada zabytkowy park ze starodrzewem, a do jednego z wyremontowanych budynków można się od razu wprowadzić. Zobaczcie to architektoniczne cudo!

Lista zawodów, w których panuje szczególny deficyt pracowników nie jest długa. Ale posiadanie fachu, który jest na tej liście to przepustka do szybkiego znalezienia pracy praktycznie w każdym miejscu w Polsce. W większości przypadków dobrze wynagradzanej i takiej gdzie pracodawcę łatwo skłonić do podwyżki. Co ważne - w większości są to zawody, które łatwo posiąść, chociażby przez nie trwające zbyt długo przekwalifikowanie. Może więc warto pomyśleć o zmianie?