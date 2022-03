Prasówka Jelenia Góra 11.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Jeleniogórzanie pytają MZGK, czym jest dziwna konstrukcja rodem z "Gwiezdnych Wojen", zamontowana przy ciężarówce. Pracownicy odpowiadają: "To termos" i polecają kierowcom przyzwyczaić się do jego widoku. Czym jest?

Taka okazja może się nie powtórzyć! Mieszkańcy Jeleniej Góry wystawiają na OLX kolejne rzeczy, które możesz mieć zupełnie za darmo. Wśród nich: rzeczy dla dzieci, meble, opony i wiele innych. Sprawdź, co można wyrwać!

Od dziś (10 marca) zmienia się punkt zbiórki żywności i innych rzeczy potrzebnych ukraińskim uchodźcom. Mieści się teraz przy ul. Okrzei 10. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 18:00, a w soboty od 10:00 do 15:00.