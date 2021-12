Prasówka Jelenia Góra 1.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie dla powiatu karkonoskiego przed silnym wiatrem.

Czas płynie i wszystko się zmienia. To, jak wyglądała w przeszłości Jelenia Góra zostało uwiecznione na archiwalnych zdjęciach. Wiele z nich zostało wykorzystanych do stworzenia wspaniałych pocztówek. Dzięki nim, możemy dowiedzieć się, jak wyglądało miasto w latach 70 i 80 XX wieku. Poznajecie te miejsca?

Autostrada w ubiegłym wieku miała połączyć Berlin i Wrocław (dawniej Breslau) i prowadzić aż do Bytomia. Do 1939 przy budowie drogi zatrudniano w głównej mierze bezrobotnych obywateli III Rzeszy. Natomiast podczas II wojny światowej do prac wykorzystano przymusowych robotników i więźniów. Poniemiecka autostrada przetrwała bez zmian i większych remontów aż do lat 90. XX w.