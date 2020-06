Prasówka Jelenia Góra 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Fake newsy są dzisiaj wszędzie wokół nas, natomiast teorie spiskowe hulają po mediach społecznościowych, aż miło. Koronawirus jest tematem, który budzi w nas lęk. Tym bardziej musimy podchodzić sceptycznie do prawd objawionych, które pojawiają się na grafikach niewiadomego pochodzenia. A które z popularnych internetowych teorii spiskowych już obalono? (Źródło: The Guardian)

Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny?

Już jutro w godzinach 10.00- 13.00 pod Wieżą w Siedlęcinie spotkasz ludzi, którzy wkładają całe serce w to co robią. U gospodyni i gospodarza może kupić to co najświeższe i najlepszej jakości. Serdecznie zapraszamy!

Pelargonie kwitną w 14 „wieżach” ustawionych na Placu Piastowskim i w centrum Jeleniej Góry. Pracownicy MPGK posadzili także drugą zmianę kwiatów na Placu Ratuszowym - około 800 sztuk. Po długim weekendzie w mieście posadzonych zostanie prawie 9 tys. aksamitek, begonii, starców i niecierpków.

Szlak zielony od Polany do szlaku czerwonego w rejonie Słonecznika jak również przez Śnieżne Kotły na odcinku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem jest już otwarty. Wędrować można również na odcinku szlaku na Skalny Stół od Sowiej Przełęczy.

Właściciel sieci sklepów odzieżowych Zara ogłosił zamknięcie ponad 1200 swoich sklepów na całym świecie. W większości będą to sklepy w Azji i Europie. O szczegółach przeczytacie poniżej.