Prasówka Jelenia Góra 13.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 13.12 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Byliście kiedyś w Rudawskim Parku Krajobrazowym? Jeśli nie, to wiele tracicie! To idealne miejsce na rodzinne wycieczki, spacery z psem czy krótkie, górskie wyprawy. Znajduje się tam też Sokolik, drugi co do wysokości szczyt w Sokolich Górach, w Rudawach Janowickich. Piękne widoki