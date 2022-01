Prasówka Jelenia Góra 18.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Jelenia Góra 18.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Cudowny świat w miniaturze można zobaczyć na wystawie "Kolejkowo" we Wrocławiu. Co zachwyca? 3437 figurek zwierząt i ludzi (zrobienie jednej figurki to około 6 godzin), 242 budynki, w tym miniatury autentycznych budowli z Dolnego Śląska (wrocławski ratusz jest przepiękny), 215 samochodów, 60 wagonów, 15 pociągów i... 720 metrów torowiska. Kolejkowo zostało przeniesione z Dworca Świebodzkiego do Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich (I piętro). A jeszcze do 28 lutego można zobaczyć - obok stałej wystawy - wystawę czasową "Miasto z piernika". Oj robi wrażenie (i jak pachnie!). Zobaczcie zdjęcia i ruszajcie do "Kolejkowa" zobaczyć te cuda na własne oczy!