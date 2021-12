Prasówka Jelenia Góra 18.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

12 nowych i cennych rowerów trafiło do podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. A inicjatywa ta miała związek ze sprawą realizowaną w ostatnich dniach października br., kiedy to jeleniogórscy policjanci odzyskali skradzione rowery należące do Mai Włoszczowskiej. Drużyna Kolarska Kross Orlen, której członkinią jest polska kolarka górska ufundowała rowery, a jej przedstawiciel wspólnie z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariuszem Bużdyganem wręczyli je dzieciom podczas uroczystego spotkania, które miało miejsce w środę 15 grudnia br. w siedzibie dolnośląskiej policji.