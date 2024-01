Prasówka Jelenia Góra 20.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Zastanawiacie się nad zmianą pracy, poszukiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, a może nawet nad przebranżowieniem? Prezentujemy listę branż i zawodów deficytowych w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów poszukują, ci eksperci będą zatrudniani od ręki. Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze przy ulicy Prusa. 41-latek, kierując pojazdem marki BMW, przerysował pojazd jeleniogórzanina. Gdy pokrzywdzony chciał wezwać policję, kierowca BMW wsiadł do auta i ruszył na jeleniogórzanina. Omal go nie przejechał.