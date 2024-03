Prasówka Jelenia Góra 21.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Dzisiaj (20 marca) z udziałem zaproszonych gości zaprezentowano Modelarnię Kolejkowa w Jeleniej Górze. W obiekcie przy ul. Legnickiej będą produkowane makiety do różnych atrakcji w Polsce, ale będzie też możliwość zwiedzania. Warto przypomnieć, że stolica Karkonoszy ma długie tradycje modelarskie.

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł dopiero Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.