Prasówka Jelenia Góra 22.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Jelenia Góra 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży kinowym hitem. Zagrał w nich Wrocław i okolice Wałbrzycha Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

📢 Było targowisko w centrum Jeleniej Góry. Powstanie tam amfiteatr i ścianka wspinaczkowa? W 2000 roku wyburzono pozostałości po targowisku przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze. Przez lata teren w centrum miasta zarastał, bowiem inwestor, który miał tam budować wielką galerię handlową - zbankrutował. Na części obszaru kończy się budowa niepełnowymiarowego lodowiska, a co powstanie na pozostałej działce?

Prasówka 22.11 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Wtedy obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg wymawiane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, aby w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński.

