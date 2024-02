Prasówka Jelenia Góra 24.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Mamy nadzieję, że będzie pogoda, by wziąć udział w Rajdzie na Raty, pierwszym w tym sezonie. Uczestnicy maszerują do schroniska Perła Zachodu. Co jeszcze można robić w ten weekend (23 -25 lutego) w Jeleniej Górze? Sprawdźcie

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Znane są już szczegóły wypadku, do którego doszło wczoraj w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu alei Solidarności z Wincentego Pola w Jeleniej Górze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Toyota i Renault. Do szpitala trafiły dwie pasażerki toyoty. Policja apeluje, o czytanie znaków pionowych i poziomych.

Samorząd województwa dolnośląskiego wydzierżawił linię kolejową z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego na 30 lat. Reaktywowano już linię do Świeradowa Zdroju, a wkrótce otwarta będzie do Karpacza. Zatem kiedy przyjdzie kolej na jedną z najpiękniejszych tras w Polsce, biegnącą m.in. przez słynny most nad Zaporą Pilchowicką, który miał wysadzić Tom Cruise w Mission Impossible 7?

Jednym pasem jedzie się ulicą Wolności w Jeleniej Górze. Na drugim trwają roboty i nawierzchnia jest rozkopana. Ponieważ to jedna z głównych tras w mieście, tworzą się na niej duże korki. Zwłaszcza po godz. 15.00 trudno jest przejechać. Jak długo potrwają te utrudnienia?