Prasówka Jelenia Góra 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Obserwatorium zlokalizowane na Śnieżce robi ogromne wrażenie na turystach z całego świata. Teraz budynek wysokogórskiego obserwatorium meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa położony na szczycie góry Śnieżka został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Czeka je remont, aby stać się obiektem na miarę XXI wieku.

Most graniczny na rzece Izera grozi zawaleniem. Nadzór budowlany zamknął go, co oznacza, że nie ma możliwości przekraczania przez niego granicy polsko- czeskiej.

Kolejna gmina zadecydowała o przystą0pieniu do Jeleniogórskiej Aglomeracji. Deklarację o współpracy w ramach ZIT AJ podpisał Burmistrz Gmina Olszyna Leszek Leśko. Uczestnictwo w działalności ZIT AJ będzie korzystne dla ich rozwoju.