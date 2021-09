Prasówka Jelenia Góra 24.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Do 5 lat więzienia grozi 33- letniemu mężczyźnie, który na początku września ukradł figurkę Jelonka Ekonomka z terenu Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze.

W Jeleniej Górze rozpoczęły się obchody 200 urodzin Cypriana Kamila Norwida. Inauguracja odbyła się w jeleniogórskim Norwidzie, gdzie odsłonięta została figura jelonka "jestem z Norwida" oraz otwarto klasę pod chmurką, gdzie uczniowie będą mieli możliwość nauki na świeżym powietrzu. Zobaczcie!

Imprezowy kalendarz Jeleniej Góry pęka w szwach. Od dzisiaj do niedzieli (24-26.09) można przebierać i wybierać w wydarzeniach. Może Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości? Albo spotkanie z Mają Włoszczowską podczas rajdu? Do stolicy Karkonoszy zawita również Zamachowski. Dla dzieci też fajne atrakcje. Zobaczcie co i gdzie będzie się działo!