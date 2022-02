Prasówka Jelenia Góra 27.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

To już trzeci dzień ataków rosyjskich wojsk na Ukrainę. W internecie pojawiło się nagranie z samej linii frontu.

Tablet graficzny WACOM One CTL-472-S

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Prasówka 27.02 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Choroba dziecka zawsze rodzi poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego taki mały człowieczek musi cierpieć? Julka Faltyn z Bolesławca ma dopiero trzy lata, a jej życie zupełnie przeniosło się do szpitala. Powód? Złośliwy guz nerki i przerzuty do szpiku. Na ten moment przebywa z tatą na leczeniu w Barcelonie, jednak to wszystko kosztuje. Każdy z nas może pomóc!