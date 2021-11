Prasówka Jelenia Góra 30.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę w związku z posiadaniem przez niego znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzieleniem. W trakcie czynności, w których uczestniczył pies do wykrywania narkotyków zabezpieczyli marihuanę, metamfetaminę, MDMA, także prekursory do produkcji środków odurzających. Z zabezpieczonych narkotyków łącznie można uzyskać ponad 11 tysięcy porcji handlowych. Ponadto mężczyzna również udzielał narkotyków swojej partnerce. Teraz za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Lama w Karkonoskim Parku Narodowym wywołała spore poruszenie. Zwierzę cztery miesiące temu uciekło z Western City w Ścięgnach koło Karpacza. 3.11.2021 roku trwała akcja odławiania lamy na Kowarskim Grzbiecie. Uciekinierki nie udało się wówczas złapać. Jej zniknięcie - jak tłumaczy właściciel - musiało się odbyć przy czyjejś pomocy.

Na chodniku, na ścieżce rowerowej i na zakazie - tak zostawiają swoje samochody "mistrzowie parkowania" z Jeleniej Góry. Brakuje im nie tylko wyobraźni, ale i ubywa pieniędzy w portfelu, bo mandaty za złe parkowanie i holowanie pojazdów są wysokie. Zobaczcie tych najlepszych w akcji!

Zastanawiacie się, do jakich interwencji była wzywana straż miejska z Jeleniej Góry w dniach od 26 do 28 listopada? To blisko 100 zgłoszeń, które dotyczyły między innymi wykroczeń drogowych, spalania śmieci i skierowania pijanych do izby wytrzeźwień.