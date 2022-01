Prasówka Jelenia Góra 5.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Koleje Dolnośląskie informują o wydłużonym terminie obowiązywania oferty „Weekend z KD” w dniach: od 05.01.2022 do 10.01.2022 r. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach jego ważności.

Przy ul. Karola Miarki w Kamiennej Górze doszło do pożaru, w którym zginęła jedna osoba. Z płonącego domu ewakuowano jedenastu mieszkańców. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej i służby kryzysowe urzędu miasta.

Prasówka 5.01 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów, które rozciąga się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie do Przełęczy Lubawskiej na wschodzie. Nic dziwnego, że od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów, którzy jeszcze przed wojną przyjeżdżali do Karpacza i Szklarskiej Poręby, żeby odwiedzić schroniska lub pozjeżdżać na nartach. Zobaczcie, jak zmieniała się moda na przestrzeni lat!