Prasówka Jelenia Góra 5.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Jeleniogórscy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Kierowcy „noga z gazu”. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni. Stosujmy się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w szczególności zachowujmy szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych. Wczoraj w Jeleniej Górze doszło do wypadku z udziałem pieszej, a dzisiaj rano w Szklarskiej Porębie dachował pojazd osobowy.