Prasówka Jelenia Góra 5.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Łaba to jedna z najdłuższych rzek w Europie. Przepływa m.in. przez Pardubice, Drezno, Hamburg, aby swój bieg zakończyć w Morzu Północnym. Źródło Łaby umiejscowione jest w Karkonoszach na terytorium Czech na wysokości 1387 m n.p.m. Wodospad Panczawy to najwyższy wodospad Karkonoszy, którego wody zasilają rzekę Łabę. To miejsca, która wzbudzają ogromne zainteresowanie od wieków wśród turystów. Zobacz archiwalne zdjęcia tych atrakcji turystycznych.

Prasówka 5.12 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Czas się trochę pośmiać! Internauci są the best! Stworzyli mnóstwo memów o Jeleniej Górze, Karpaczu i Szklarskiej Porębie. Nas to śmieszy, a Was? Zobaczcie te cyniczne i żartobliwe dowcipy o naszych miastach! Niektóre są bardzo gorzkie, ale robią furorę.