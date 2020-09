Prasówka Jelenia Góra 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Czeska Szwajcaria zaprasza! Baśniowe formacje skalne, kamienne labirynty, trasy spacerowe, przeprawy wodne i najsłynniejsza Brama Pravčicka- to wszystko sprawia, że turyści są oczarowani tym miejscem. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miejsca, koniecznie musisz się tutaj wybrać. Na pewno będziesz pod wrażeniem tego miejsca!

Spójrzcie na te niesamowite zdjęcia! Góra Szybowcowa sławę zyskała dzięki stworzonej Szkole Szybowcowej w 1924 roku. Był to drugi taki ośrodek w ówczesnych Niemczech. Po wojnie, w marcu 1946 roku utworzono Aeroklub Jeleniogórski, który nie licząc przerwy w latach pięćdziesiątych działa do dziś.

Jak informuje sanepid, odbiorcami wycofywanych produktów były m.in. Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka), Lidl , McDonald’s, SCA PR (właściciel sieci InterMarche) oraz Transgourmet Polska (hale Selgros).

Prasówka 7.09 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.