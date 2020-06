Prasówka Jelenia Góra 8.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jeleniej Górze nie minęło Cię nic ważnego

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów! Jak informuje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, samorząd województwa przejął od PKP linie kolejowe Gryfów Śląski- Mirsk oraz Mirsk- Świeradów- Zdrój.

Czy policja w Stanach Zjednoczonych jest bardziej brutalna niż służby porządkowe w innych krajach? Na to wskazują liczby przytoczone przez portal CNN.

Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych?

Rozstrzygnięty został przetarg na remont Wieży na Sołtysiej Górze. Wykonawcą remontu będzie firma Robert Łukasik Zakład Usług Budowlanych z Trzemeszna. Inwestycja będzie kosztowała 378 000 złotych.

Trwają prace przy budowie dojścia do przystanku kolejowego "Jelenia Góra- Przemysłowa" od ulicy Karola Miarki. Do 12 czerwca czekamy na oferty od firm zainteresowanych budową dojścia do przystanku od ulicy Spółdzielczej oraz przy Alei Jana Pawła II.