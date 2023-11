Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 w Jeleniej Górze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

Gorący czas na Stawach Milickich, największych stawach hodowlanych w Polsce i Europie. Trwa spuszczanie wody i odłowy ryb na Święta Bożego Narodzenia. Są sortowane i umieszczane w specjalnych zbiornikach zwanych przesadkami. Dzięki temu na wigilijnych stołach nie będą miały zapachu i smaku mułu. Karpie milickie to czołówka ryb handlowych w Polsce. Są hodowane ekologicznie i mają pełną swobodę. Pływają w stawach, które zajmują po kilkaset hektarów. A odławiane są niemal tak, jak to robili rybacy w XIX w.

W meczu 10. kolejki II ligi (gr. D) koszykarzy Sudety Jelenia Góra podejmowały ekipę Śląska Wrocław. Gospodarze walczyli ambitnie i choć przegrywali w w drugiej odsłonie 18:39, to nie poddali się i w końcówce meczu doszli na 4 "oczka" (79:83), jednak podopieczni Jacka Krzykały zachowali zimną krew i dowieźli prowadzenie do ostatniej syreny.

Przebudowa zabytkowego XIX -wiecznego tunelu kolejowego na trasie Wrocław -Jelenia Góra była konieczna, bo w starym obiekcie było zbyt ciasno, by zmieściły się dwa pociągi. Prace dobiegają końca i wkrótce jazda po tej trasie będzie bezpieczniejsza i szybsza. Zanim to nastąpi, konieczne jest ponowne czasowe zamknięcie ruchu pociągów. Na odcinku trasy z Jeleniej Góry do Janowic Wielkich będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Do kiedy będą utrudnienia?