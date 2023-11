Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Jeleniej Górze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani”?

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Płonie budynek wielorodzinny w powiecie kamiennogórskim. Trwa akcja gaśnicza, są poszkodowani 25 listopada 2023 w godzinach popołudniowych w Dobromyślu w powiecie kamiennogórskim doszło do pożaru. Płonie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Na miejscu pracuje osiem zastępów strażackich. Jest osoba poszkodowana. 📢 Najpiękniejsze domy pod lasem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własny azyl w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu pod lasem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własny las, a nawet staw czy jezioro? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Liga Centralna Kobiet: Vitamineo Jelenia Góra wyraźnie słabsze od Dziewiątki Legnica W zaległym meczu 4. kolejki Ligi Centralnej Kobiet Vitamineo Jelenia Góra podejmowało Dziewiątkę Legnica. Derby Dolnego Śląska od początku toczyły się pod dyktando przyjezdnych, które już po 5 minutach prowadziły różnicą 5 bramek.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie żyje Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, były oficer rowerowy Wrocławia. Zginął pod lawiną Nie żyje 41-letni Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, w latach 2007-2022 oficer rowerowy Wrocławia. Miał żonę i 5 dzieci. Nieoficjalnie podano, że zginął pod lawiną w Alpach.

📢 Bus z pasażerami wypadł z jezdni na trasie pomiędzy Świeradowem-Zdrojem a Szklarską Porębą. Trudne warunki na dolnośląskich drogach Bus z pasażerami wypadł z jezdni. Auto zatrzymało się dopiero na pobliskim drzewie. Kierowcy na południu Dolnego Śląska muszą uważać. Na drogach panują trudne warunki. 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Mamy ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Karkonosze Jelenia Góra klubem partnerskim Akademii Śląska Wrocław. Będzie umowa Kilka dni po podpisaniu umowy z Bielawianką Bielawa, Akademia Śląska Wrocław zawitała do Jeleniej Góry, gdzie wkrótce również ma zostać podpisana umowa partnerska. Na współpracy ma zyskać ekipa Karkonoszy, jak i lider Ekstraklasy. 📢 Jelenia Góra: Pomnik reklamozy przestanie istnieć. Trwa rozbiórka Rozpoczęła się oczekiwana od wielu lat i zapowiadana od kilku miesięcy, rozbiórka budynku dawnej piekarni przy ul. Pijarskiej w Jeleniej Górze. Obiekt, który straszył swoim wyglądem w centrum stolicy Karkonoszy służył przez lata jako powierzchnia reklamowa, co wcale nie dodawało mu uroku. 📢 Jelenia Góra: Przedsiębiorcy zapłacą więcej za podatek od nieruchomości Radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry, na wniosek prezydenta przegłosowali projekt zwiększający stawkę podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Podwyżka wejdzie od 1 stycznia 2024 roku, a do miejskiego budżetu ma dzięki temu wpłynąć 6,1 mln zł więcej.

📢 Sukces młodej Dolnoślązaczki. Hela Korczycka z Jeleniej Góry zagrała w "Chłopach" Józkę Borynównę. To polski kandydat do Oskara Helena Korczycka, uczennica z Jeleniej Góry, zadebiutowała na wielkim ekranie z rozmachem i wigorem. Możemy ją oglądać w filmie "Chłopi", filmowej adaptacji powieści Władysława Reymonta. Obraz jest polskim kandydatem do Oskara. W kinach bije rekordy popularności. Miesiąc od premiery obejrzało go już ponad milion widzów. Dla młodej aktorki udział w produkcji był spełnieniem marzeń i pierwszym krokiem do aktorskiej kariery. Ceremonia rozdania Oskarów planowana jest na 10 marca 2024 roku. Czy Hela na nią pojedzie? 📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

📢 Było targowisko w centrum Jeleniej Góry. Powstanie tam amfiteatr i ścianka wspinaczkowa? W 2000 roku wyburzono pozostałości po targowisku przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze. Przez lata teren w centrum miasta zarastał, bowiem inwestor, który miał tam budować wielką galerię handlową - zbankrutował. Na części obszaru kończy się budowa niepełnowymiarowego lodowiska, a co powstanie na pozostałej działce? 📢 Po 27 latach przerwy wrócą pociągi do Świeradowa-Zdroju. Kiedy i dokąd pierwsze połączenia kolejowe? ZDJĘCIA Po 27 latach przerwy do Świeradowa Zdroju powrócą pociągi pasażerskie. Wszystko za sprawą rewitalizacji linii kolejowych nr 317 (Gryfów Śląski - Mirsk) i 336 (Mirsk - Świeradów-Zdrój), które przejął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a w jego imieniu zarządza nimi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

📢 Liga Centralna Kobiet: Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę meczu Vitamineo Jelenia Góra - Sambor Tczew W meczu 8. kolejki Ligi Centralnej Kobiet, rozegranym w hali przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, miejscowe Vitamineo podejmowało SPR Sambor Tczew. Choć wydawało się, że ekipa Dili Samadovej sięgnie po komplet punktów, to ambitne szczypiornistki z Pomorza walczyły do końca i rzutem karnym po ostatniej syrenie wyrównały na 26:26. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych.

