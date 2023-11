Prasówka z Jeleniej Góry 3.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Johann Sebastian Bach i George Friedrich Händel to dwaj najznakomitsi kompozytorzy epoki baroku, żyjący w tym samym czasie. Nie mogli nie znać nawzajem swojej twórczości. Co mieliby sobie do powiedzenia, gdyby doszło do ich spotkania? Taką sytuację wyobraził sobie niemiecki muzykolog i krytyk sztuki, Paul Barz. Jego sztukę "Kolacja na cztery ręce" obejrzymy 4 listopada w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.