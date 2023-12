Prasówka z Jeleniej Góry 8.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dzisiaj (7 grudnia) oficjalnie otwarto nową siedzibę jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego w Leśnej. Na początku bieżącego roku gmina z powiatu lubańskiego uzyskała nowy ambulans, który podczas postoju już nie będzie narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne, lecz będzie gotowy do wyjazdu w komfortowych warunkach.

Mieszkańcy Świeradowa Zdroju, Mirska oraz okolicznych miejscowości, a także turyści - czekali na ten moment od 27 lat. Do miasta pod Stogiem Izerskim powrócił pociąg. Wszystko za sprawą inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który przejął linie z Gryfowa Śląskiego i poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei podjął się rewitalizacji szlaku kolejowego.

Góry Izerskie zachwycają po polskiej i czeskiej stronie. Często rezygnujecie z wycieczek, bo sądzicie, że bez samochodu tu nie dotrzecie. Tymczasem są dogodne połączenia pociągiem. W sam raz na weekendową wycieczkę. Podopowiadamy, jak dojechać i co zwiedzić. Warto to zrobić dla fantastycznych punktów widokowych i ciekawych szlaków.

Prasówka 8.12 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Piękne zdjęcia zaśnieżonych szczytów i ścieżek wśród drzew pokrytych białym puchem, kuszą do wypraw w Karkonosze i Góry Izerskie. Śmiałkowie planują zdobywanie Śnieżki czy Szrenicy w szortach. Zanim wyjdziecie z domów, przeczytajcie rozmowę z Dariuszem Timlerem, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Mówi między innymi o tym, jak przygotować się do wycieczek i uniknąć wychłodzenia organizmu. Przypomina, że zimno może zabijać. Także w mieście. Co trzeba wiedzieć?