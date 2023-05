Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

To był pierwszy tak ciepły, słoneczny, wiosenny weekend w Jeleniej Górze. Na płycie rynku pojawiły się letnie ogródki. A na tę chwilę czekało mnóstwo mieszkańców Jeleniej Góry i okolic, a także turystów. Bo ogródki na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze to ich ulubione miejsce. - Nie ma nic przyjemniejszego, niż usiąść w takim ogródku i rozkoszować się po długiej zimie promieniami słońca i dobrym jedzeniem - mówi nam Anna z Jeleniej Góry.

Tragiczny wypadek w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych, do którego doszło 18 kwietnia 2023 to ogromna strata dla wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. W wypadku, zginęło dwóch strażaków w czasie wolnym od służby, a trzeci został ranny. O ich życie walczyło 12 zastępów strażackich.

Sceny niczym z filmu gangsterskiego rozegrały się w poniedziałek (17 kwietnia) na stacji paliw przy autostradzie A4 w rejonie Góry św. Anny. Czterech oprawców porwało ok. 30-letniego mężczyznę. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W niedzielę (16 kwietnia) w Osiecznicy na Dolnym Śląsku (okolice Bolesławca) doszło do pożaru. Spłonęło 16 samochodów ciężarowych. Z ogniem walczyło 42 strażaków przez cztery godziny. To drugi taki pożar w tym samym miejscu na przestrzeni tygodnia.

W mieszkaniu przy ulicy Struga w Legnicy w nocy z soboty na niedzielę mężczyzna zamordował młodą kobietę a jej 14- letnią córkę ciężko ranił. Legniccy policjanci podejrzanego błyskawicznie namierzyli i zatrzymali. Właśnie dorowadzono go do Prokuratury Okręgowej.

Po likwidacji supermarketu Tesco przy ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze, wielka powierzchnia po sklepie długo stała pusta. Ale to koniec tej sytuacji. Zamiast Tesco będzie hipermarket E.Leclerc. Sieć handlowa właśnie to ogłosiła. Zakupy zrobimy w IV kwartale tego roku.

Wiosną częściej łapiemy przeziębienie i infekcje uszu, gardła oraz nosa. W tym okresie szczególnie doceniamy specjalistów wpierających leczenie tych obszarów. Przygotowaliśmy dla Was spis laryngologów najczęściej polecanych w 2023 roku przez pacjentów z Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego w serwisie https://www.znanylekarz.pl/. Zobaczcie kogo najczęściej rekomendują mieszkańcy Wałbrzycha i Jeleniej Góry, czyli południa Dolnego Śląska.

Dzisiaj, 15 kwietnia na autostradzie A4 pod Wrocławiem zderzyło się pięć samochodów osobowych. Do wypadków doszło przed godziną 10:00 przy węźle Kąty Wrocławskie. Jezdnia od strony Wrocławia w kierunku Legnicy jest zablokowana. Ruch w stronę Wrocławia ruch odbywa się jednym pasem. Są ogromne korki i utrudnienia w ruchu. Do jednego z wypadków doszło, bo kierowcy chcieli sobie pooglądać wcześniejsze zdarzenie

42 poszukiwanych listem gończym na Dolnym Śląsku umyka wymiarowi sprawiedliwości. Grozi im do 10 lat więzienia za to, że sięgnęli po czyjąś własność i dokonali włamania. Policja udostępnia ich wizerunki. Może spotkaliście ich ostatnio?

Dolny Śląsk to region kontrastów. Są tu miasta, w których firmy niewiele inwestują i zostawiają niewiele środków z tytułu podatków, ale są też gminy dysponujące kapitałem z podatków w przeliczeniu na mieszkańca będącym niemal 9 razy większy niż wpływy nakbiedniejszego miasta regionu. W których miastach warto mieszkać, bo jest tu z czego inwestować w rozwój? Zobaczcie, oto 20 najbogatszych miast z Dolnego Śląska. Może warto pomyśleć o przeprowadzce?

Miłośnicy teatru dobrze znają to miejsce. Scena w Górach rusza w Michałowicach, tam, gdzie kiedyś oglądaliśmy przedstawienia Teatru Naszego Jadwigi i Tadeusza Kutów. Znani aktorzy wyjechali i teatr stał pusty. Teraz na nowo ożyje.

Kto wędruje po górach i odwiedzał Karkonosze, wspinał się na Śnieżkę, z pewnością zaglądał też do znajdującej się niedaleko drogi na ten szczyt Samotni – schroniska PTTK im. Waldemara Siemaszki, jednego z najstarszych schronisk w Polsce. Zobaczcie jak wyglądało ono przed II wojną światową!

Najświętsze relikwie Chrześcijan można znaleźć w kilku parafiach na Dolnym Śląsku, m.in. na wałbrzyskim Podzamczu, w Jeleniej Górze, pod Legnicą, w Bolesławcu czy Lubaniu. To maleńkie drzazgi pochodzące z drzewa Krzyża Świętego. Do Wałbrzycha relikwie Męki Pańskiej trafiły 23 lata temu dzięki zabiegom biskupa Tadeusza Rybaka, ordynariusza diecezji legnickiej, kiedy proboszczem był Andrzej Raszpla. W Bolesławcu można się do nich modlić oglądać od 300 lat!

Trwa remont starego, XIX wiecznego tunelu kolejowego na wysokości Trzcińska na trasie Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra. Ruch pociągów między Janowicami Wielkimi i stolicą Karkonoszy został tam wstrzymany do 12 kwietnia, niestety jak potwierdza PLK, zostanie przedłużony aż do 24 kwietnia. Jak informuje rzecznik: "wykonawca trafił na inne warunki gruntowe" niż zakładał.