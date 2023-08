Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Jeleniej Górze? Bądź na bieżąco

Planujcie wycieczkę samochodową do Karpacza i okolic? W sobotę (29 lipca) przygotujcie się na duże utrudnienia, bo w tym mieście odbędzie się finał jednego z etapów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Podajemy, które ulice będą zamknięte oraz na jakich drogach w powiecie karkonoskim można spodziewać się utrudnień.

Czynne kąpieliska w Jeleniej Górze 29.07.2023 które? W całym kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest dzisiaj czynne? Sprawdź, które obiekty są dziś czynne. Przekonaj się, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Jeleniej Górze. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy. Sprawdź listę otwartych kąpielisk w Jeleniej Górze i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.

Remont głównej ulicy Szklarskiej Poręby daje się we znaki mieszkańcom i turystom. Od 26 lipca czekają ich kolejne utrudnienia. Bowiem zostanie zamknięty całkowicie ruch na odcinku tej ulicy. Po zakończeniu remontu, częśc ulicy 1 Maja zamieni się w deptak i ma być wizytówką Szklarskiej Poręby, tak jak to jest z deptakami w Karpaczu czy Świeradowie-Zdroju.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Za nami finałowa gala Mister Supranational 2023, którą wyemitował Polsat! O tytuł najprzystojniejszego mężczyzny na świecie ubiegało się 35 reprezentantów krajów z całego świata. Decyzją jury najprzystojniejszym mężczyzną został pochodzący z Hiszpani Ivan Alvarez! Niestety nie był to udany konkurs dla naszego rodaka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

Lwóweckie Lato Agatowe to międzynarodowa impreza w plenerze, ogromna giełda minerałów i wyrobów jubilerskich. Do Lwówka Śląskiego zjechało 80 wystawców i zorganizowano ponad 430 stoisk, na których można podziwiać wyłącznie minerały i skamieniałości.

Do strasznego wypadku doszło między Jaworem a Bolkowem na drodze S3. Dzisiaj w nocy (17 lipca) kobieta kierująca samochodem osobowym uderzyła w bariery energochłonne o roztrzaskała auto. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z samochodu.

Jeden z największych tego typu festiwali (klimat rocka gotyckiego) w tej części Europy będzie trwał do niedzieli 16 lipca. Castle Party to także okazja do zademonstrowania swojego oryginalnego stylu. Im więcej czerni i "pazura" tym lepiej! obowiązuje dowolność stylu i nikt nikogo nie skrytykuje za nieodpowiedni ubiór.

Skarb ukryty był metr pod ziemią na ul. 1 Maja w Wałbrzychu. Natknęli się na niego robotnicy pracujący przy remoncie tej drogi. W słoiku schowane były pieniądze, projekty i list w języku niemieckim. Komuś bardzo zależało na tym, aby rzeczy nie dostały się w niepowołane ręce. Słoik ukryty był na głębokości jednego metra.