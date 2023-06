Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Jeleniej Górze. Czy jesteś na bieżąco?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Jeleniej Góry czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jeleniej Góry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dolnośląskie jeziora, zalewy i tamy, które warto zobaczyć. Świetny pomysł na czerwcową wycieczkę!”?

Przegląd maja 2023 w Jeleniej Górze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dolnośląskie jeziora, zalewy i tamy, które warto zobaczyć. Świetny pomysł na czerwcową wycieczkę! Jeśli poszukujecie akwenów na terenie Dolnego Śląska, to jest tu całe bogactwo zbiorników wodnych. Wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów. To idealne miejsca na weekendową wycieczkę w czerwcu. Zobaczcie, dokąd warto pojechać nad wodę już w ten weekend. 📢 Wybuch gazu w kamienicy przy ul. Worcella we Wrocławiu. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Zobaczcie zdjęcia Do zdarzenia doszło w piątek (19 maja) po godz. 17. W kamienicy przy ul. Worcella 33 we Wrocławiu doszło do wybuchu gazu.

📢 Licytacje komornicze domów na Dolnym Śląsku. Te nieruchomości są do kupienia za ułamek ceny [OFERTY] Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się regularnie. Zakup domu z takiej licytacji może być dobrym pomysłem, jeśli nie dysponujecie odpowiednią gotówką lub macie problemy z zaciągnięciem kredytu. Powód? Domy licytowane przez komornika są zwykle naprawdę tanie. Bywa, że nieruchomość można kupić dosłownie za "ułamek ceny". Zobaczcie oferty domów z Dolnego Śląska, które będzie można nabyć w drodze komorniczej licytacji w ciągu najbliższych tygodni.

Prasówka czerwiec Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dramat, a później cud! Wybudziła się dwuletnia dziewczynka, która wpadła do oczka wodnego na Dolnym Śląsku! Potworny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek 9 maja, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby. Lekarze potwierdzali, że dziecko znajduje się w stanie krytycznym. Po ponad tygodniu dziecko zostało wybudzone, lekarze wspominają o tym, że wydarzył się cud! Mała dziewczynka żyje i ma się dobrze!

📢 Tragiczny finał pościgu policyjnego w Świdnicy. Uciekający przed policją motocyklista zginął na miejscu [NAGRANIE] W piątek (12 maja) na Dolnym Śląsku doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął motocyklista z Jawora, który uciekał przed policją. Pościg rozpoczął się już w Wałbrzychu, a tragicznie zakończył w Świdnicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura. 📢 Miss Województwa Dolnośląskiego i Miss Nastolatek 2023 wybrane! Zdjęcia z uroczystej gali we Wrocławiu Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Potężna awaria wodociągowa w Jeleniej Górze. Hektolitry wody zalały market Aldi. Wody nie ma w kilku dzielnicach. Potężna awaria wodociągowa w Jeleniej Górze. Wody nie ma na kilku osiedlach. A hektolitry wody zalały market Aldi. Jeleniogórskie wodociągi tłumaczą, że pękła potężna rura wodociągowa o średnicy pół metra! Usuwanie awarii potrwa kilka dni. Po mieście jeździ beczkowóz, ustawiane są pojemniki z wodą.

📢 Całą noc trwały poszukiwania 11-latki, która zaginęła w Mysłakowicach w powiecie karkonoskim Całą noc policjanci, strażacy, goprowcy i przewodnik z psem szukali zaginionej 11-latki z Mysłakowic koło Jeleniej Góry w powiecie karkonoskim. Dziewczynka wyszła z domu i nie wróciła na noc. Zaniepokojona matka zaalarmowała służby 📢 Śmiertelne potrącenie na pasach przy ul. Wolności w Jeleniej Górze. W nocy zginął tam młody mężczyzna Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych przy ul. Wolności 214 w Jeleniej Górze. W nocy z 1 na 2 maja potrącony został tam 32 - letni mężczyzna. Czynności na miejscu tragedii trwały przez wiele godzin.

