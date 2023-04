Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Jeleniej Góry czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jeleniej Góry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dolny Śląsk: Furiat na drodze pobił kobietę. Okazało się, że napadł na policjantkę. Grozi mu 20 lat więzienia [FILM]”?

Przegląd marca 2023 w Jeleniej Górze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dolny Śląsk: Furiat na drodze pobił kobietę. Okazało się, że napadł na policjantkę. Grozi mu 20 lat więzienia [FILM] W piątek (24 marca) w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku 23-letni mężczyzna pobił kobietę. Okazało się, że to policjantka po służbie, która z uzasadnionych przyczyn chciała mu zabrać kluczyki do samochodu. Ten w złości rzucił się na funkcjonariuszkę z pięściami i uciekł. 📢 Legnica. 13-latek strzelał z pistoletu do uczniów. Stał na balkonie i celował w okna szkoły. Zobacz FILM Do nerwowej sytuacji doszło przy Szkole Podstawowej nr 20 w Legnicy. Mężczyzna w ciemnym ubraniu i kominiarce strzelał z balkonu w stronę okien szkoły. Wybuchła panika, ponieważ początkowo nikt nie wiedział, że strzelającym jest 13-latek, a jego broń to zabawkowy pistolet. Zobaczcie film poniżej.

📢 Mieszkańcy Wałbrzycha oburzeni: Szpital oddał ciało naszego taty i jego dokumenty zakładowi pogrzebowemu, a ten nie chciał nam oddać ciała Rodzeństwo z Wałbrzycha jest oburzone i domaga się wyjaśnień, dlaczego szpital w Rościszowie wydał ciało ich zmarłego taty zakładowi pogrzebowemu. Oddał też dokumenty, portfel i inne rzeczy osobiste. - Kiedy właściciel zakładu dowiedział się, że chcemy aby inny dom pogrzebowy pochował tatę, robił wszystko by nam to utrudnić - mówią Krzysztof i Wioletta z Wałbrzycha. - Mamy umowę ze szpitalem, nigdy wcześniej nie było skarg. Żal rodziny to wina tego, że zostali podburzeni przez właścicielkę innego zakładu pogrzebowego - odpiera atak właściciel zakładu. - A ja będę tępić patologię - zapowiada jego właścicielka.

Prasówka kwiecień Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cztery perły Dolnego Śląska. Tu aż roi się od pałaców. Niektóre są zrujnowane, inne mają już właścicieli. Mamy zdjęcia Pałaców Dolnego Śląska w tej okolicy nie trzeba szukać ze świecą. Niedaleko od Lubania i Bolesławca znajdziemy kilkanaście zabytkowych obiektów. Odwiedziliśmy cztery: zamek książęcy w Gościszowie, pałac w Rząsinach, ruiny pałacu w Uboczu oraz pałac w Jałowcu wraz z mauzoleum. Jednodniowa wycieczka to okazja do poznania historii regionu i zobaczenia, jak budynki wyglądały w czasie ich świetności oraz jak wyglądają dziś. Zobaczcie wyjątkowe budowle na zdjęciach.

📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Które z kandydatek z Jeleniej Góry mają szanse na tytuł? Zobacz ZDJĘCIA Z okazji Dnia Kobiet 2023 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa dolnośląskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z Jelenia Góra. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X. 📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu. Zdjęcia Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. Warto je zobaczyć i zaplanować wycieczkę

📢 Obłędnie pyszne ciasto rajska pianka. Jest lekkie jak chmurka. Przepis na ciasto pianka z galaretki, które zachwyca smakiem i wyglądem Masz ochotę na pyszne ciasto bez pieczenia? Proponuję przygotować pyszne ciasto rajska pianka. To deser bez pieczenia, idealny na każdą okazję. Możesz z powodzeniem przygotować je na święta wielkanocne. Jest lekkie, nie za słodkie i nie ma w sobie jajek ani nawet odrobiny mąki. Tak pyszne, że znika w mgnieniu oka! Wypróbuj przepis na ciasto pianka z galaretki. 📢 Brutalni i chciwi. Tych mieszkańców Dolnego Śląska poszukują listem gończym za rozbój lub kradzież rozbójniczą! Zobacz zdjęcia Ponad 70 osób poszukuje dolnośląska policja za użycie siły i kradzieże, czyli za kradzież rozbójniczą albo brutalny rozbój. Oto druga część udostępnianych przez policję wizerunków poszukiwanych, za którymi wystawiono listy gończe. Tych 38 przestępców pochodzi z Wałbrzycha, Wrocławia, Jeleniej Góry i innych zakątków Dolnego Śląska. Może widzieliście którąś z tych osób ostatnio?

📢 Jak zginął Tomasz Laskowski w Cieplicach w Jeleniej Górze? Kto jeszcze był nad rzeką w Parku Norweskim, gdzie znaleziono jego zwłoki? Prokuratura i policja prowadzą śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 28-latka z Podgórzyna, który zginął tragicznie w Cieplicach w Jeleniej Górze. Jego ciało znaleziono w rzece Wrzosówka następnego dnia. Feralnej nocy umówił się ze znajomymi na ognisko. Bawili się kilka metrów dalej. Wiadomo na pewno, że Tomkowi towarzyszył kolega. Był tam ktoś jeszcze? O tym przekonana jest matka Tomasza, która szuka świadków. 📢 Nowe policjantki na Dolnym Śląsku złożyły ślubowanie. Jest też kilku policjantów. Wiemy, gdzie będą pełnić służbę ZDJĘCIA Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji to w większości panie. Wśród 23 funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 12 z nich to kobiety. Podczas uroczystości powołano także nowego zastępce komendanta wojewódzkiego insp. Norberta Kurendę.

📢 Upiorne mauzoleum w Mrokocinie na Dolnym Śląsku wabi turystów i hieny cmentarne. Jest szansa na remont zabytkowego cmentarza Trumny, w których spoczywają członkowie hrabiowskiej rodziny von der Rocke-Volmerstein w Mrokocinie w gminie Kamieniec Ząbkowicki są magnesem na turystów spragnionych mocniejszych wrażeń i szukających niezdeptanych ścieżek dokumentalistów zabytków w regionie. Niestety, także cmentarne hieny, które buszują w otwartych trumnach i miłośników Urbexu. Co dalej będzie z zabytkowym obiektem na starym, zarośniętym cmentarzu ukrytym w sąsiedztwie przepięknego pałacu Marianny Orańskiej? 📢 Magazyn śledczy Anity Gargas zajął się mieszkaniami komunalnymi w Jeleniej Górze Robaki w budynku, mieszkania bez toalet i dramat setek osób – tak wygląda codzienność części mieszkańców Jeleniej Góry, która żyje w mieszkaniach socjalnych. Co więcej – jak twierdzą dziennikarze z zespołu Anity Gargas – mieszkania komunalne w niejasny sposób trafiają do osób związanych z jeleniogórskim magistratem. Jak do pytań o nieprawidłowości odniósł się prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak wybrany z listy Platformy Obywatelskiej i cieszący się poparciem polityków opozycji?

📢 Śmiertelny pożar przy ulicy Głogowskiej w Legnicy. Dwie osoby ratując się przed ogniem, wyskoczyły z okna. Jedna nie żyje Do pożaru mieszkania doszło około 4 nad ranem dzisiaj 7 marca przy ulicy Głogowskiej w Legnicy. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu a druga w stanie ciężkim przewieziona została do legnickiego szpitala. Prawdopodobnie obie osoby wyskoczyły z trzeciego piętra. Dziewięć zastępów straży pożarnej gasiło pożar mieszkania. 📢 Karambol 6 aut na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Droga była zablokowana, 2 osoby ranne Wypadek na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Aż 6 aut zderzyło się pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie w niedzielne przedpołudnie. Jezdnia od Wrocławia w stronę Legnicy jest zablokowana. Tworzy się gigantyczny korek.

📢 Praca w Kolejach Dolnośląskich. Na jakie stanowiska rekrutuje przewoźnik? Ile można zarobić w KD? [NOWE OFERTY PRACY] Już w lipcu Koleje Dolnośląskie planują uruchomić nową halę serwisową w Legnicy. Razem z nową halą pojawiły się nowe miejsca pracy, na które trwa rekrutacja. Aktualne oferty przewoźnika nie dotyczą jedynie legnickiej hali, poszukiwani są także maszyniści czy konduktorzy. Wybrane oferty pracy wraz z oferowanymi zarobkami opisujemy poniżej.

📢 Komormnik sprzedaje Apartamenty w Szklarskiej Porębie na licytacjach. Taniej o ponad 100 000 zł! CENY, TERMINY Na licytację komorniczą trafiło kilka apartamentów w luksusowym apartamentowcu w Szklarskiej Porębie. To łakomy kąsek dla osób szukających, które chciałyby kupić mieszkania pod wynajem w Karkonoszach. Niedokończona inwestycja w Szklarskiej Porębie znajduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu z widokiem na góry. Wszystkie apartamenty są o ponad 100 tysięcy tańsze od ceny oszacowania!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!