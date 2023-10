Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Do pożary w szpitalu w Gryfowie Śląskim w powiecie lwóweckim doszło dzisiaj, 27 września ok. godz. 13.00. Na oddziałach szpitalnych pojawił się gęsty dym. Natychmiast ewakuowano ponad stu pacjentów i personel medyczny. Pierwsi do akcji gaszenia pożaru ruszyli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego, jak się okazało pracują także jako strażacy!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kończy się drążenie tunelu kolejowego w okolicy Trzcińska na linii Wrocław – Jelenia Góra. Do prac wykorzystywana jest nowoczesna maszyna, której nadano imię "Katarzyna". Dzięki tej maszynie tunel drążony jest bez zamykania ruchu pociągów. Po zakończeniu prac, w tunelu w Trzcińsku możliwe będą równoczesne przejazdy pociągów po obu torach. Podróż z Jeleniej Góry do Wrocławia będzie szybsza i bezpieczniejsza. Przeczytajcie, dlaczego maszyna nosi imię Katarzyna? Kiedy zaplanowano koniec prac? Czy podróżnych czekają utrudnienia?

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".