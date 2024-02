Prelekcje, spotkania, prezenty, warsztaty na II edycji akcji "Boskie Zdrówko" zorganizowanej przez Fundację Boskie Karkonoskie Alina Gierak

Pierwsza edycja akcji Boskie Zdrówko cieszyła się dużym powodzeniem i stąd decyzja po kolejnym spotkaniu dla pań. Boskie Karkonoskie Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Jednego dnia, w jednym miejscu Fundacja Boskie Karkonoskie zbierze specjalistów wielu dziedzin medycyny, po to by jeleniogórzanki i mieszkanki innych miast w regionie mogły się skonsultować, zbadać i posłuchać, dlaczego warto o siebie dbać. II edycja akcji "Boskie Zdrówko" odbędzie się 9 marca w Galerii Sudeckiej. Co w programie?