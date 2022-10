Premiera w ZTA. "Cesarz" zachwycił grą aktorów, kostiumami i scenografią. Będziecie na tej sztuce dobrze się bawić

ZTA potraktował tę sztukę nie tylko jako bajkę dla dzieci, ale także ważny głos w aktualnej sytuacji, gdy Ukraina walczy z Rosją.

"Cesarz" jest satyrą na ustrój totalitarny a równocześnie studium ludzkich charakterów i słabości. Dodatkowy wydźwięk sztuka zyskała w obecnej sytuacji międzynarodowej związanej z agresją Rosji na Ukrainę i analogiami do dyktatorskiego stylu rządów Władimira Putina" - mówił Fred Apke, autor sztuki i jej reżyser.

W roli Cesarza zobaczyliśmy Lidię Lisowicz. Jej władca bardziej władca bardziej budzi współczucie niż przeraża. Ale za karę może poddanych wyszczypać w pupę lub ściąć im głowę. Jak na każdym dworze, także i tutaj jest Błazen. Rafał Ksiądzyna w tej roli jest mądry i przebiegły. Prowadzi małych widzów przez akcję, a jego rymowanki to kopalnia życiowych powiedzeń. Duet Cesarza z Błaznem nadaje ton sztuce. Pozostali aktorzy: Aga Ejsmont, Sylwester Kuper, Lidia Lisowicz, Sławomir Mozolewski i Emil Musialski (gościnnie) grają zgodnie z konwencją bajki. Aga i Emil to Li i Lo, subtelni kochankowie. Mozolewski i Kuper to Generał i Kanclerz, zabawni, przerysowani nieco i wnoszący na scenę energię.